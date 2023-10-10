В Грузии мужчина, застреливший 14-летнюю девочку, с которой жил в незарегистрированном браке, задержан спустя несколько дней поисков.

Речь идет о трагедии в азербайджанском селе Лямбяли в Сагареджойском муниципалитете. Задержанный – некий Али Асланов-Садыгов, ему 27 лет.

Полиция ведет дело сразу по нескольким статьям: умышленное убийство члена семьи, незаконное задержание несовершеннолетней, незаконное ношение оружия и принуждение к вступлению в брак.

Мать девочки говорит, что ее дочь два месяца назад была увезена из дома насильно и мужчина угрозами держал всех в страхе. Женщина требует пожизненного заключения для убийцы дочери.

Убитая девушка — Айтадж Шахмарова родом из села Мамишли в Дманиси. Как выяснилось, девушка была «замужем» уже около 2 месяцев.

По словам матери девушки, Асланов похитил их дочь и насилие к ней имело место еще до убийства. Женщина рассказывает, что 14-летняя девочка хотела вернуться домой, но Али Асланов не давал ей возможности это сделать.

Гражданская активистка Самира Байрамова распространяет фото убитой в соцсети и пишет: «Ангела, погибшую 14-летнюю девочку сначала обручили, а потом похитили. Я не верю ни единому слову ее родителей. Я видела случаи и похуже этого, когда жестоко похищенную и изнасилованную на глазах 4 человек девочку, которая была психологически уничтожена, мать и отец давлением заставляли не подавать на парня, эта сцена до сих пор меня уничтожает…»

По словам руководителя Дманисского образовательного ресурс-центра Майи Хмаладзе, после того, как 14-летняя девочка не явилась в школу, ею поинтересовались, но родители сказали, что дочь в гостях в Гардабани и обязательно придет через 2 дня.

«Ни у кого не было обоснованных подозрений, ни школа, ни мы не были в курсе дела. Учебный год она закончила как обычно, полностью, была очень дисциплинированной и хорошей девочкой. 23 числа классный руководитель позвонил родителям, те не выходили на контакт. Пришли только тогда, когда вызвали в школу, это произошло 5 октября, и сказали, что ребенок явится в школу через 2 дня», — говорит Хмаладзе. (newsgeorgia.ge, ambebi.ru)