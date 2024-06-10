Задержан подозреваемый в убийстве своего коллеги сотрудник МЧС.

Об этом сообщили в прокуратуре города Гянджи.

Согласно данным, 10 июня около 15:00 в надзорный орган поступила информация о смерти человека в результате выстрела из огнестрельного оружия.

«В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что перед городским автовокзалом Захид Сарыев (1994 г.р.) в ходе конфликта застрелил из огнестрельного оружия своего коллегу Мехраджа Асадова (1998 г.р.).

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР, ведется предварительное следствие. З.Сарыев задержан в качестве подозреваемого», — говорится в информации.