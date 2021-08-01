Андрей Шевченко объявил, что срок его контракта с УАФ истек.

«Сегодня мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией подошел к концу. Я провел пять лет в сборной. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы умеем играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и всему руководству УАФ за возможность поработать со сборной Украины. Спасибо каждому игроку, каждому человеку, который помогал нам и участвовал в жизни команды.

Вместе мы смогли показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, продуктивным и воодушевляющим. Верю в Украину», – написал Шевченко. (sports.ru)