Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной Португалии по футболу Роберто Мартинеса в Кашкайше (прибрежный город к западу от Лиссабона), общий ущерб оценивается более чем в €1 млн. Об этом сообщает издание A Bola.

Преступники пробрались в дом через кухню и украли ювелирные ценности и часы. Мартинеса не было в доме, свидетелем ограбления стал сторож.

Мартинесу 52 года, он возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. Ранее специалист тренировал английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон», а также сборную Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.