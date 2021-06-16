Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш взял на себя всю вину за поражение от команды Уэльса во втором туре группы «А» ЕВРО-2020 по футболу.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом Гюнеш заявил на послематчевой пресс-конференции.

В среду, 16 июня, на Бакинском олимпийском стадионе состоялся второй матч ЕВРО-2020 по футболу между сборными Турции и Уэльса. Победу одержали валлийцы со счетом 2:0, а голами отметились Арон Рэмзи и Коннор Робертс.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш посетовал на большое количество потерь.

«У нас было много потерь, что пошло на пользу сопернику, который играл осторожно. В матчах с командами Италии и Уэльса мы испытывали давление со стороны соперников. Мы уступили сильным соперникам», — сказал Гюнеш.

Тренер взял всю вину за поражение на себя, отметив, что в сборной Турции играют молодые футболисты.

«У нас очень молодая команда, из-за чего мы допускали столько ошибок. Соперник же стремился убить темп игры, особенно в этом преуспел голкипер сборной Уэльса. Когда соперник приближался к нашим воротам, наши игроки терялись. Тем не менее, беру всю вину за поражение на себя. Хотя некоторые футболисты могли сыграть лучше», — сказал Гюнеш.

В свою очередь, главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж отметил, что гордится своими подопечными.

«Горжусь футболистами. Мы провели хороший матч. Гарет Бейл провел отличную игру, даже несмотря на то, что не забил пенальти. Не зря он носит капитанскую повязку, настоящий лидер команды. Также отмечу Коннора Робертса, который находится в хорошей форме», — заметил Пейдж.

Специалист также надеется, что его команда наберет очки и в матче со сборной Италии.

«Пока нет плана на игру против сборной Италии. Тем не менее, постараемся набрать очки и в матче с итальянцами. Сейчас я самый счастливый валлиец. Хочу поблагодарить всех футболистов за победу», — добавил Пейдж.