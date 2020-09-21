Шеф Пентагона заявил о готовности ответить на «иранскую агрессию»

Вооруженные силы США готовы ответить на возможные вылазки со стороны Ирана на Ближнем Востоке. С таким предупреждением выступил в понедельник министр обороны США Марк Эспер.

«Мы готовы ответить на будущую иранскую агрессию. И мы сохраняем приверженность выполнению своей части работы в рамках кампании оказания максимального давления на Тегеран, проводимой администрацией США», — заявил глава американского военного ведомства.

По его словам, у военачальников США в регионе есть все необходимые ресурсы для противодействия Ирану. «Мы призываем Иран прекратить злонамеренную деятельность в регионе и действовать, как нормальная страна. Но мы также готовы ответить на иранскую агрессию. У наших командующих есть полномочия и ресурсы, которые им необходимы, чтобы обеспечить безопасность своих войск, а также подготовиться к любым чрезвычайным ситуациям», — сказал Эспер.

Он выступил на совместной пресс-конференции ряда должностных лиц американского правительства, на которой было объявлено о введении Вашингтоном дополнительных санкций в отношении Ирана. (ТАСС)