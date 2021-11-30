«Затянувшиеся конфликты являются одной из главных проблем в регионе «Восточного партнерства».

Как сообщает АПА, об этом в видеообращении к ежегодной ассамблее «Форума Гражданского общества Восточного партнерства» заявил Президент Евросовета Шарль Мишель.

Он отметил, что ЕС поддерживает еще большее повышение усилий, направленных на урегулирование конфликтов в рамках норм и принципов международного права.

Ш.Мишель призвал Азербайджан и Армению к диалогу: «Отношения между Азербайджаном и Арменией показывают, насколько зыбкой является нынешняя ситуация. Верю, что стабильного урегулирования можно достичь только путем политического диалога».

Он подчеркнул, что в этом плане определенные задачи стоят и перед гражданскими обществами Армении и Азербайджана: «Они могут провести диалог и способствовать созданию моста между обществами, примирению».