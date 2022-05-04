Министры энергетики стран Евросоюза обсудили накануне включение нефтяного эмбарго в шестой по счету пакет санкций ЕС против России. С поддержкой планов Брюсселя отказаться от российской нефти выступила Германия, но готовы к этому шугу не все страны европейского объединения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз надеется утвердить шестой пакет санкций против России на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам, назначенном на 10 мая. При этом главной задачей шестого пакета в Брюсселе считают постепенное ограничение импорта российской нефти для достижения полного эмбарго в рамках усилий по наказанию Москвы из-за ее военной спецоперации в Украине, информирует Reuters.

По данным издания, эта мера лишит Москву огромных доходов, принимая во внимание, что на ЕС приходится почти половина экспорта российской нефти и нефтепродуктов. По данным Eurostat, в минувшем году страны ЕС импортировали из России нефть и нефтепродукты на 70 млрд евро.

Единой позиции стран ЕС о полном отказе от российской нефти нет, отмечает в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов: «Похоже, Брюссель настроен на постепенное ослабление энергетической зависимости от России, несмотря на возможные негативные экономические последствия такого шага для стран Старого Света».

Впрочем, готовность к эмбарго разнится от степени зависимости членов ЕС от российского энергосырья: «В ряде стран Центральной и Восточной Европы заинтересованы продолжить энергетическое сотрудничество с Москвой, поскольку при существенной привязке к российской нефти отказаться от российской нефти непросто даже с чисто технической точки зрения. При этом политическая столица Европы руководствуется не столько технико-экономическими подходами, сколько исходит из соображений безопасности».

Отказ от поставок российской нефти чреват серьезным подорожанием на рынке черного золота, говорит аналитик. Помимо прочего, нефтяное эмбарго приведет к резкому снижению валютных доходов РФ, поскольку сырая нефть и нефтепродукты составляют 37% российского экспорта, где 70% экспорта приходилось на рынки США и Европы. В прошлом году годовая прибыль России от реализации нефти в Европу составила 104 млрд долларов. В результате эмбарго РФ потеряет до 100 млрд валютной выручки, говорит он.

Ранее страны Евросоюза во время переговоров попросили ОПЕК увеличить поставки нефти, чтобы охладить рынок и замедлить рекордный рост цен. Тогда нефтяной картель предупредил страны ЕС, что нынешние и будущие санкции против России могут привести к самым серьезным перебоям в поставках нефти в истории, а восполнить эти объемы будет невозможно. Говоря о возможном эмбарго, на взгляд Байрамова, шансы ОПЕК заполнить в короткие сроки грядущий вакуум невелики. Но все это вкупе неизменные риски для экспортеров энергосырья. Стоимость нефти на мировых рынках волатильна – в среду баррель пошел в рост после предыдущего снижения на оценке инвесторов ситуации с коронавирусом в Китае и данных о запасах топлива в США.

Хотя рост цены барреля привел к увеличению валютных поступлений нефтедобывающих стран, включая Азербайджан, на рынках высока доля неопределенности, которая поддерживает волатильность. Такой расклад сохранится в долгосрочной перспективе, поясняет эксперт. По его словам, Россия стоит на пороге новых и более жестких санкций – они бьют по экономикам стран ЕС, одновременно создавая стратегические проблемы для России, которая пытается с этим жить.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в отличие от экспорта российского угля, в случае с планами отказа от российской нефти перестроиться странам ЕС будет гораздо сложнее. Тем временем рост цены барреля увеличил экспортные доходы РФ, узнать которые не представляется возможным. Аналитик отметил, что Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса не обнародует эти данные с первых чисел апреля.