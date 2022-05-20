В Баку стартует первый Международный фортепианный фестиваль — İnternational Baku Piano Festival. Праздник музыки проходит при поддержки Министерства культуры.

Бакинцев ждут 15 концертов. Выступление музыкантов пройдут на различных площадках – в Landmark, в Центре Современного Искусства YARAT, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, в Зале камерной и органной музыки.

Информационную поддержку фестивалю оказывает #.

Основатель и идейный вдохновитель фестиваля – известный азербайджанский пианист, заслуженный артист Шаин Новрасли.

В интервью # он рассказал о том, как появилась разнообразить культурную жизнь Баку еще одним музыкальным событием:

Шаин Новрасли:

— Как пианист, я мечтал о таком празднике в Баку. Подобные фестивали есть во многих странах, но у нас ничего такого еще не было. Помню, как 15 лет назад Фазиль Сай пригласил меня на аналогичный фестиваль в Турцию. С годами идея придумать свой фестиваль разрасталась новыми представлениями, и в итоге мы решили сделать акцент на разнообразии. Фортепиано – это королевский инструмент. На нем можно играть абсолютно все – рок, классику, джаз, поп, фламенко, да что угодно! Соответственно, публика на фестивале тоже будет разная. Каждый найдет здесь музыку по своему предпочтению. У нас будет даже вечер турецкой музыки, ди джеи… Не случайно девиз нашего фестиваля звучит так — May Piano Inspire You (И пусть фортепиано вдохновит тебя).

— Вы также порадуете своих поклонников и выступите в программе. Что представите публике?

— Я буду играть на закрытии фестиваля. Будет звучать музыка из моего нового альбома, вышедшего в марте на японском лейбле Eight Islands Records, а также представлю большую программу, посвященную своему 45–летию. Сделаем для любимой публики душевный творческий вечер.

— Будет ли фестиваль поддерживать молодые таланты?

— Безусловно. В этот раз в рамках нашего фестиваля состоится очередной концерт проекта Gənclərə dəstək («Поддержка молодежи»), который ежегодно проходит в Азербайджанской государственной филармонии. В этот вечер состоится дебют моего сына – Мирсамеда Новрасли. Ему 14 лет, и это будет его первое выступление на большой сцене. Буду с трепетом наблюдать за ним и за выступлением других юных музыкантов.