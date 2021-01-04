«Северный поток — 2» будет реализован при поддержке европейских стран, уверен Новак

«И об этом все открыто заявляют и понимают. Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — продолжил вице-премьер.

«Северный поток— 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.