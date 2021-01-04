«Северный поток — 2» будет реализован при поддержке европейских стран, уверен Новак

Проект газопровода «Северный поток — 2«, учитывая поддержку европейских стран и компаний, будет реализован, уверен вице-премьер РФ Александр Новак.
«Санкционная дубинка, которая абсолютно не рыночная, хотя страна вроде рыночная, всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует инструменты такие, которые отнюдь не являются рыночными», — сказал Новак в интервью телеканалу РБК.
«И об этом все открыто заявляют и понимают. Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании, они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — продолжил вице-премьер.
«Северный поток— 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против «Северного потока — 2». В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. (РИА Новости)