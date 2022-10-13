Северная Корея запустила очередную, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря ночью с 13 на 14 октября. Об этом сообщила береговая охрана Японии на официальном сайте.

Сообщается, что ракета упала, однако точное место ее падения неизвестно. Власти попросили рыбаков, находящихся в море, сообщить береговой охране и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Сейчас Министерство обороны Японии ведет сбор и анализ информации, связанной с очередным ракетным пуском Пхеньяна. В последнее время КНДР делает такие запуски регулярно.