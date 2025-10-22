Северная Корея осуществила пуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии, сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

По имеющимся данным, запуск произошел около 8:10 по местному времени (3:10 по бакинскому времени) из уезда Чунхва, расположенного в северной части провинции Хванхэ-Пукто. Полет баллистических ракет малой дальности был осуществлен в северо-восточном направлении.

В ответ южнокорейские военные усилили мониторинг ракетной обстановки и находятся в состоянии постоянной боеготовности, обмениваясь оперативной информацией с США и Японией.