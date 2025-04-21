Переговоры Южной Кореи и США могут оказаться непростыми. Об этом 21 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Республики Корея Хан Док Су.

«Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су заявил в понедельник, что ожидает, что торговые переговоры с Соединенными Штатами на этой неделе в Вашингтоне станут началом содержательного сотрудничества, но добавил, что переговоры могут оказаться непростыми», — сообщается в материале.

Дипломатическая встреча запланирована на 8 утра по местному времени (01:00 по бакинскому времени) 24 апреля. Глава государства сообщил, что министры финансов и промышленности Южной Кореи встретятся с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителем Торгового представительства США Джеймисоном Гриром.