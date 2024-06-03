Правительство Южной Кореи решило приостановить действие межкорейского военного соглашения. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным журналистов, соглашение не будет действовать, пока не восстановится доверие между Сеулом и Пхеньяном.

Накануне США, Япония и Южная Корея пришли к соглашению о проведении первых трехсторонних военных учений под названием Freedom Edge. В Пентагоне подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с долгосрочным планом трехсторонних учений.