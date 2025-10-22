Управление национальной безопасности Южной Кореи в среду провело экстренное совещание после запуска КНДР баллистических ракет малой дальности.

«Управление рассмотрело меры реагирования вооруженных сил и оценило потенциальное влияние на ситуацию на Корейском полуострове», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что правительство Республики Корея будет внимательно следить за развитием событий, включая возможность дополнительных ракетных запусков Пхеньяном, и рассмотрит «необходимые меры».

В ведомстве добавили, что отслеживали запуск в режиме реального времени и сообщили президенту соответствующие подробности.