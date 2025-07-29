Правительство Республики Корея продолжает выступать за проведение саммита между КНДР и США в целях обеспечения стабильности и мира в регионе Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя Министерства объединения Республики Корея.

«[Мы] активно поддерживаем возобновление саммитов между Севером и США в интересах мира на Корейском полуострове и стабильности в Северо-Восточной Азии», — сказал южнокорейский чиновник, комментируя заявление сестры председателя государственных дел КНДР. Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались в Сингапуре и Ханое в 2018 и 2019 году соответственно.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон ранее заявила, что Вашингтону следует признать новую реальность и отказаться от стремления к полной денуклеаризации КНДР, если американская сторона заинтересована в диалоге. Ядерный статус КНДР закреплен в конституции. Сестра Ким Чен Ына при этом не стала «отрицать неплохие личные отношения» между лидерами КНДР и США, но, по ее словам, их не стоит использовать в попытке убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

Ранее в Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп готов к контактам с лидером народной республики, чтобы достичь полной денуклеаризации. Эту же позицию повторили после заявления Ким Ё Чжон.

«Республика Корея и США последовательно обозначали позицию, что мы открыты к диалогу с Северной Кореей ради разрешения ядерной проблемы Северной Кореи и обеспечения мира на Корейском полуострове», — добавили в Сеуле во вторник. Южнокорейский чиновник уточнил, что Республика Корея продолжит усилия, направленные на «создание условий для возобновления саммитов между» КНДР и США и на восстановление доверия между Югом и Севером.

Ранее Ким Ё Чжон сказала, что КНДР не намерена идти на переговоры с Сеулом, несмотря на примирительные шаги нового президента Ли Чжэ Мёна, поскольку не видит фундаментальных изменений в политике Сеула.