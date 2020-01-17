Сеул обсуждает возможность повышения совместных с США оборонных расходов на 30%

Республика Корея рассматривает возможность повышения на 30% доли расходов на совместную оборону с США. Об этом сообщает в пятницу газета The Korea Herald Business со ссылкой на представителя южнокорейского правительства.

«Администрация президента и МИД рассматривают предложенный проект повышения [доли в расходах] в среднем на 20-30%, — заявил чиновник. — На данный момент нет готовности выдвинуть предложение американской стороне. Однако в правительстве набирает вес мнение о необходимости разработать новый вариант решения [проблемы]».

По его словам, в ходе обсуждения поднимается вопрос об увеличении выплат на оборонные расходы с около $900 млн, которые южнокорейская сторона согласилась выплачивать в рамках действующего соглашения, до $1,12 млрд.(ТАСС)