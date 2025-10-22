Литва из-за инцидента с массовым проникновением в воздушное пространство угрожавших безопасности полетов метеорологических зондов с сигаретной контрабандой обсуждает возможность закрытия границы с Беларусью. Об этом в эфире национального радио LRT заявил советник президента Дейвидас Матуленис.

«Считаем, что наши ответственные представители, МИД должны обратиться к более жестким действиям в общении с белорусскими властями и подчеркнуть: если подобное будет повторяться, мы можем на более длительное время вообще закрыть границу с Беларусью», — сказал он.

По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы примерно с 23:00 (00:00 по бакинскому времени) вторника были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Беларуси в Литву.