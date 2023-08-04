МВД Литвы рассматривает возможность закрытия двух из шести действующих контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью — в Шумскасе и Тверячяе. Об этом журналистов проинформировал замминистра Арнольдас Абрамавичюс.

«Решение о закрытии двух пунктов перехода правительство примет в ближайшее время. Мы рассматриваем возможность приостановки работы КПП в Шумскасе и Тверячяе», — сказал он.

На этих переходах осуществляется ограниченный пропуск транспорта. На КПП «Тверячяй» грузовой транспорт вообще не пропускается. Через КПП в Шумскасе могут следовать машины грузоподъемностью до 3,5 т.

Как ранее в пятницу заявил председатель комитета Сейма (парламента) по вопросам национальной безопасности и обороны Лауринас Касчюнас, закрытие части КПП на границе с Беларусью является вопросом времени.

Он напомнил, что государственный совет обороны под председательством президента Литвы Гитанаса Науседы еще около двух месяцев назад порекомендовал ответственным инстанциям обдумать возможность закрытия некоторых пунктов перехода на границе с Беларусью. Как отметил председатель комитета, с появлением на территории Беларуси подразделений ЧВК «Вагнер» ситуация еще более обострилась и требует реагирования. (ТАСС)

