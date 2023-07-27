Польша, Литва и Латвия в случае возможных провокаций «вагнеровцев» могут закрыть границы с Беларусью.
Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, если на границах Польши, Латвии или Литвы произойдут серьезные инциденты с участием наемников частной военной компании «Вагнера», то страны «обязательно предпримут совместные действия».
«Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы приведем к полной изоляции Беларуси», — отметил Каминьский.