Серж Саргсян и яйца бабушки

Если бы у бабушки были яйца, то она бы была дедушкой. Правоту этого ироничного, но меткого высказывания попытался оспорить третий президент Армении Серж Саргсян. Он наконец-таки, спустя четыре с лишним года, решил поговорить об итогах четырехдневной апрельской войны. Обещал чистосердечный разговор, но получился привычный и ожидаемый набор лжи, смехотворных оправданий и попыток махать после драки кулаками. Длилось это действо, помпезно названное пресс-конференцией, целых три часа. И в его ходе Азатович попытался вступить в заочный диалог с ведущим передачи Hard Talk на BBC Стивеном Сакуром.

Бывший карабахский сепаратист, доросший до статуса третьего президента РА, сидя в Ереване решил ответить на вопрос о военных преступлениях армянской стороны против Азербайджана, заданный премьер-министру Пашиняну в ходе того самого интервью на телеканале BBC, за которое было стыдно даже бывшим соратникам Никола Воваевича. «За это нам просить прощения?! У меня и моих боевых товарищей нет комплексов, мешающих просить прощения. Но для этого должны быть основания, нам нечего стыдиться»,- заявил Саргсян.

В Сержике вновь проснулся военный преступник, готовый оправдывать любые зверства и преступления против человечности, совершенные армянской стороной. Впервые открыто он предстал в этой ипостаси в ходе беседы с британским журналистом Томом де Ваалом, когда заявил, что Геноцид в Ходжалы был вызван необходимостью сломать стереотип о неспособности армянских боевиков воевать против мирного азербайджанского населения. Сейчас, как видим, он по сути повторил тот же тезис, но без прямой привязки к Геноциду в Ходжалы, в целом рассуждая о преступлениях армянской стороны, так и оставшихся без наказания.

Поразительно, но такой циничный ответ сильно возбудил армянские СМИ. «Ровно эти же аргументы должен был использовать Пашинян в беседе с Сакуром. Но, в том все и дело, что должен был и сделал – разные вещи. А не сделал ничего ожидаемого Пашинян потому, что он не воевал. Он не нюхал пороху, на его руках не умирали боевые товарищи, он не смотрел в глаза смерти. Все его «битвы» носят сугубо внутриполитический характер. Он всего лишь ставленник Сороса, которому удалось осуществить в нашей стране то, что ранее он проворачивал в Грузии и Украине»,- говорится в статье на «Арменианрепорт».

Да, Пашинян не является самостоятельным политиком. Да, он примитивный популист, слова которого слишком часто расходятся с делом. Да, его зависимость от Джорджа Сороса является «секретом Полишинеля». Но все это никак не отметает того очевидного факта, что Армения является страной-оккупантом, виновной в захвате пятой части территорий Азербайджана, изгнании со своих земель азербайджанцев, а также в совершении такого преступления против человечности, как Геноцид в Ходжалы. Такая очевидная и бесспорная истина не приходит в голову армянских журналистов, готовых оправдывать любое преступление бывших и нынешних руководителей своей страны.

Видимо именно на это и рассчитывал Саргсян, устраивая свое трехчасовое шоу, в ходе которого он всячески пытался оправдаться за поражение в четырехдневной апрельской войне 2016 года, приводя порой поистине нелепые «аргументы». В частности, он пытался «посмотреть в глаза и понять, есть ли кто-нибудь, кто имеет хоть малейшие сомнения в победе армянской стороны в апрельской четырёхдневной войне, может профессионально обосновать, как потерявший свои элитные подразделения Азербайджан победил, а отразившая широкомасштабные атаки многочисленными примерами несказанной храбрости армянская сторона – побеждена»?

Тут вынужден напомнить, что с первых дней, минувших после фиаско армянской военщины, Саргсян пытался примитивно соврать и извратить итоги четырехдневной апрельской войны. Он сразу понял, чем она для него чревата, он справедливо опасался потери власти. Потому и врал про реальные масштабы территориальных и людских потерь армянской армии, попутно обещая вернуть все освобожденные Азербайджанской Армией ранее оккупированные территории. Естественно, ничего путного из этого не вышло и Серж Азатович был свергнут таким политическим недоразумением, как Никол Пашинян.

Теперь, насчет того, кому Саргсян очень хочет посмотреть в глаза. У этого человека есть имя. Говоря конкретнее, чушь Саргсяна, не впервые озвучиваемая, была жестко опровергнута ни кем-нибудь, а бывшим «министром обороны» сепаратистского режима Самвелом Бабаяном. Он опроверг утверждение Азатовича, который изначально пытался указать, что армянская сторона потеряла не 800 га, а 2300. Он подчеркнул, что только в пяти районах Карабаха было потеряно 800 гектаров, а ведь были еще территориальные потери в районах Джабраила и Физули, которые не упоминаются армянской стороной.

Кроме того, Бабаян предложил сравнить карту Карабаха от 1994 года и сегодняшнюю. «И тогда все станет понятно. Комиссия по расследованию апрельской войны должна посмотреть, где мы стояли до военных действий, и где мы стоим сегодня. Все очень просто и понятно. Не нужно лгать и давать формальные формулировки. Если вы теряете территорию, то вы — проигравшая сторона. Да, мы сейчас можем говорить о том, что наши ребята пытались защититься всеми возможными способами и так далее, и тому подобное, но давайте оставим это на потом… Они пытаются оправдать себя фильмом, не более того», — подчеркнул он.

Это аргументы, против которых невозможно выступать, не рискуя выглядеть лжецом. Но в том все и дело, что Серж Саргсян не боится этого. Он не просто врет и лицемерит, он не просто готов оправдывать чудовищные преступления армянской военщины, но и пытается придать своему поражению определенный лоск. «Если бы апрельские военные действия 2016 года продлились, то Армения признала бы независимость Нагорного Карабаха, так как стало бы очевидно, что мы полны решимости выполнить свое обещание, данное нашему народу»,- пробубнил он. И это говорит бывший карабахский сепаратист, который, на пару с Робертом Кочаряном, долгие годы правил Арменией. У них была уйма времени, чтобы «выполнить обещание, данное армянскому народу». Но они этого не сделали. Ни до, ни после поражения в четырехдневной апрельской войне. Поэтому сейчас все заявления Сержа Саргсяна очень похожи на рассуждения о том, что мешает бабушке считаться дедушкой.