Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон

В Великобритании осудили насильника, который надругался над рекордным количеством людей. На счету 36-летнего преступника 195 жертв. Всех их он подкарауливал у ночных клубов. Под утро Рейнхард Синага выходил на улицы, чтобы познакомиться с тем, кто покидает вечеринку в одиночку. Его жертвами становились только мужчины. Самой молодой жертве – 17 лет, а самому взрослому – 36.

Всех их он обманом заманивал к себе в квартиру, предлогов было несколько – подзарядить телефон или выпить по бокалу. Дальше Рейнхард Синага действовал по отработанной схеме – он подбрасывал жертвам наркотик, те засыпали, а он совершал насилие, снимая все на камеру.

— Он признан виновным в изнасиловании 48 мужчин, но полицейские обнаружили записи на ноутбуках и двух iPhone и другие доказательства того, что число его жертв достигает 195 человек , — сообщают в The Sun.

Насильника приговорили к пожизненному заключению (kp.ru)