Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Би-би-си заявил, что Россия не нападала на Украину. Начало так назваемой специальной военной операции в Украине он объяснил тем, что не осталось иного способа объяснить Западу, что «втягивать Украину в НАТО» — преступление.

На вопрос Би-би-си о многочисленных жертвах и страданиях мирного населения Украины, отражённых в недавнем докладе верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, Лавров ответил, что международные чиновники вплоть до генерального секретаря ООН подвержены давлению Запада и часто выступают рупором фейковых новостей.

В отношении смертного приговора, вынесенного недавно властями самопровозглашенной «ДНР» двум британцам и марокканцу, служившим в вооружённых силах Украины, Лавров заявил, что суд в «ДНР», посчитавший иностранцев наёмниками, а не комбатантами, он считает независимым, а мнение Запада ему неинтересно.

«Россия не белая и пушистая. Россия такая, какая она есть, и мы не стыдимся показывать себя такими, какие мы есть», — сказал Лавров. (svoboda.org)