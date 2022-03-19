Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана. Об этом сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ.

«Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны», — говорится в сообщении.

В соответствии с законом, в церемонии инаугурации нового главы государства приняли участие депутаты обеих палат туркменского парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти, общественности и другие приглашенные лица.

Сердар Бердымухамедов был приведен к присяге, ему вручено удостоверение главы государства. Теперь он официально стал президентом Туркменистана на следующие семь лет.

Внеочередные выборы президента Туркменистана прошли 12 марта при участии девяти претендентов на высший государственный пост. Победу на выборах одержал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, набрав 72,97%.