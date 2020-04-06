«Сенсация века»: Власти Азербайджана умышленно размещают больных коронавирусом в местах компактного проживания талышей?

Пока мир борется с распространением пандемии коронавирусной инфекции, Армения не перестает совершать провокации против Азербайджана. В последние дни армянская армия подвергает интенсивному огню позиции ВС Азербайджана, расположенные на армяно-азербайджанской границе на территории Газахского района. Что стоит за этими шагами предположить нетрудно. Армения в очередной раз пытается спровоцировать азербайджанскую сторону на ответные шаги, чтобы после громогласно заявить миру об «агрессии» со стороны Азербайджана.

Неустанно трудятся и армянские пропагандисты, найдя для себя новую тему. В последнее время армянские СМИ стали писать о ситуации с коронавирусом в Азербайджане. В статьях активно продвигается нелепый тезис о том, что власти Азербайджана умышленно размещают больных коронавирусом в местах компактного проживания талышей.

Якобы в южный регион Азербайджана на карантин свозят людей с подозрением на инфицирование коронавирусом. И будто бы делается это посредством того, что в Лянкяран сажают самолеты с гражданами Азербайджана, прибывшими из Турции, Италии, России, Украины и других стран, которые не являются жителями южного региона. В связи с этим армянские СМИ отмечают, что власти Азербайджана якобы добиваются мощной вспышки коронавируса среди талышей. Согласитесь, что утверждать подобное могут лица, мягко говоря, находящиеся не в ладах с логикой.

При этом армянские пропагандисты смеют заявлять, что в азербайджанской прессе уже можно увидеть сообщения о том, что коронавирус больше всего распространяется в южном регионе. В этой «сенсации» армянские пропагандисты не учли тот факт, что этот регион граничит с Ираном, в котором сложилась катастрофическая ситуация из-за распространения коронавируса. Граждане Азербайджана до закрытия границы и введения карантина часто посещали Иран, включая жителей южного региона. К тому же, южный регион до недавних пор был излюбленным местом посещения также граждан Ирана.

Самое интересное в этой ситуации то, что сама Армения стала лидером по распространению коронавирусной инфекции на Южном Кавказе. Вместо того, чтобы понять причину этого, армянских пропагандистов в большей степени волнует ситуация в Азербайджане, которой они придают конспирологический подтекст. Распространяющим нелепые и абсурдные мысли об Азербайджане армянским пропагандистам лучше бы призадуматься над действиями властей Армении.

Именно необдуманные и халатные действия властей Армении и стали причиной широкого распространения коронавируса в стране. Пока страны мира боролись против распространения коронавируса, власти Армении были заняты агитацией в населенных пунктах в поддержку ныне уже отмененного конституционного референдума, собирая многолюдные митинги. А о такой важной предосторожности как обязательный карантин для прибывающих из стран, где наблюдалась вспышка коронавируса, никто в правительстве Армении подумать заблаговременно так и не догадался. Но зато армянские пропагандисты с вожделением распространяют нелепости о якобы умышленном распространении властями Азербайджана коронавируса в южном регионе.