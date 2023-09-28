Решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября 2023 года о том, что якобы армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, подверглись «этнической чистке».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Подобный тревожный нарратив противоречит заявлению премьер-министра Армении от 21 сентября, в котором он заявил, что ни какой угрозы армянским жителям со стороны Азербайджана нет, а также нацелен на подрыв усилий, оказываемых Азербайджаном по гуманитарной поддержке и реинтеграции и возможных перспектив мира между Азербайджаном и Арменией. Руководство Армении упускает из внимания то, что институты центральной власти Азербайджана оперативно приступили к реализации необходимых мер гуманитарной поддержки и удовлетворению насущных потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что выезд армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным и индивидуальным решением, и не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какая-то часть армянских жителей не желает жить в рамках азербайджанского законодательства и власти и подчиняться им, то мы не можем их заставить. Наоборот, мы призываем армянских жителей не покидать места своего проживания, и стать частью мультиэтнического азербайджанского общества. Для восстановления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить препятствия процессу реинтеграции армянских жителей и сфокусироваться на успешном завершении переговорного процесса по мирному соглашению, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.