Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани намерен посетить Россию на предстоящей неделе в целях консультации по Афганистану, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, в ходе встречи обсуждать ситуацию с Ираном не планируется.

«Да, приедет. Это будет мероприятие по линии Совбеза», — подчеркнул Кабулов.

Шамхани, приехав в РФ, поучаствует в традиционной многосторонней встрече по Афганистану на уровне глав советов безопасности ряда стран.

«Это плановое мероприятие, давно затевалось», — обратил внимание российский дипломат.

Другие подробности вокруг визита секретаря СБ Ирана не приведены.