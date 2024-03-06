Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «Россия ждет окончательного решения относительно участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)».

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга, А.Григорян коснулся этого заявления, отметив, что Россия, как член ОДКБ, должна уточнить свою позицию.

Он также обвинил ОДКБ в непризнании границ Армении: «Я бы сказал, что стороной, которая должна прояснить свою позицию в отношении Армении, является Россия».

Григорян добавил, что Армения связывала с Россией все гарантии безопасности до декабря 2021 года.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам III Дипломатического форума в Анталье заявил журналистам, что обещание Армении о принятии решения по своему статусу в ОДКБ уже настало, и заявления о том, что ОДКБ оставила Армению в одиночестве в решении карабахского конфликта не соответствует действительности. Лавров также обвинил власти Армении в ухудшении отношений с Россией: «К сожалению, Ереван решил проводить политику ухудшения отношений с Россией. Это не вмещается в рамки союзнических отношений. Армения решила положиться на страны вне региона, которые настаивают на том, чтобы Ереван разорвал связи с Россией».