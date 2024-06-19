Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил двусторонние отношения с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером и главой департамента Континентальной Европы Министерства иностранных дел, сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфеем.

Об этом сообщил офис армянского Совбеза.

Согласно информации, в ходе рабочего обеда стороны обсудили вопросы повестки, касающиеся хода развития двусторонних многосекторных отношений между Арменией и Францией. Были затронуты и перспективы как двустороннего сотрудничества Армения-Франция, так и взаимодействия на многосторонних платформах.