Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг единогласно одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, сообщил представитель польского Агентства внутренней безопасности Станислав Жарын, передает Интерфакс.

«Хорошие новости! Сейм — нижняя палата парламента Польши — единогласным решением ратифицировал документы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО», — написал Жарын в твиттере.

Ранее протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали Эстония, Исландия, Канада. Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.