Сейм (однопалатный парламент) Латвии большинством голосов утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Эвикой Силиней, представляющей партию «Новое единство». Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

Утверждение нового кабинета министров поддержали 53 депутата, 39 народных избранников высказались против. В правящую коалицию вошли партии «Новое единство» (26 мандатов), «Союз зеленых и крестьян» (СЗК, 16) и «Прогрессивные» (10).

Половина из 16 министерских портфелей в новом кабинете министров досталась «Новому Единству», пять — «Союзу зеленых и крестьян», три — «Прогрессивным». МИД Латвии возглавил экс-премьер Кришьянис Кариньш, МВД — Рихардс Козловскис, Минфин — Арвилс Ашераденс (все они представляют крупнейшую партию коалиции). Главой оборонного ведомства стал Андрис Спрудс («Прогрессивные»), министром экономики назначен Виктор Влайнис (СЗК). В состав нового кабмина вошли четыре представителя предыдущего правительства.