В последнее время карабахские сепаратисты демонстрируют попытки привлечь к себе повышенное внимание. То примут абсурдный «закон об оккупированных территориях», то создали «русскую общину Карабаха», а в условиях военной агрессии России против Украины и вовсе решили оказать «гуманитарную помощь» украинскому народу.

Комментируя это армянскому изданию 168.am пресс-секретарь «президента» сепаратистского огрызка Лусине Аванесян заявила, что «жители Украины оказались в сложной ситуации, и Нагорный Карабах оказал им посильную помощь».

Странное дело, карабахские сепаратисты не в состоянии оказать гуманитарную помощь армянам, проживающим в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе, практически живя на подачки правительства России, а тут вдруг оказывают гуманитарную помощь жителям Киевской и Запорожской областей Украины.

При этом отмечается, что помощь была передана через российских миротворцев, то есть оккупантов, вторгшихся в Украину. Судя по распространяющимся в интернете видеокадрам, население городов и сел Украины не особо радо приходу «освободителей от нацистов и бандеровцев» и брать от них какую-либо гуманитарную помощь отказывается. Учитывая это, можно смело утверждать, что действия карабахских сепаратистов продиктованы исключительно не благими побуждениями в помощь украинскому народу, а с целью привлечь к себе внимание Москвы. Мол, мы поддерживаем политику Кремля и преданы ей всей душой и сердцем.

Вдобавок, ранее «президент» сепаратистского огрызка Араик Арутюнян приветствовал признание Россией «независимости» самопровозглашенных ЛНР и ДНР. А в Ханкенди состоялась акция в защиту «права на признание ЛНР и ДНР». Организаторы акции, приветствовав решение России, выразили надежду, что следующим шагом Кремля станет признание сепаратистского огрызка. По существу военная агрессия России против Украины вновь оживила разговоры в Ханкенди о том, что Москва может взять под свое крыло карабахских сепаратистов, о чем они мечтают с ноября 2020 года.

Карабахские сепаратисты даже стали закладывать фундамент этой мечте. Объявили русский язык «государственным», наспех создали «русскую общину Карабаха» и проводят акции по поддержке и укреплению русского языка и культуры, приглашая миротворцев в местный драматический театр, а также организуя экскурсии в христианские храмы.

Недавно карабахские сепаратисты анонсировали «конституционные изменения» и «выборы президента», запланированные на 2023 год. При этом, согласно информации, «кандидаты в президенты» будут согласованы с командованием российских миротворцев.

Вот только сейчас Москве не до назойливых карабахских сепаратистов. А судя по резкому заявлению Минобороны Азербайджана, выразившему протест из-за слов начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева о том, что «из Нагорного Карабаха 14 тонн предметов первой необходимости» доставлены в Украину, наша страна не намерена терпеть заигрывания Кремля с сепаратистами, вольготно чувствующими себя за спинами российских миротворцев.

Вместо доставки «гуманитарной помощи» от сепаратистов командованию российского миротворческого контингента необходимо выполнять пункты Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по разоружению армянских бандформирований и выводу подразделений ВС Армении из Карабахского региона Азербайджана.