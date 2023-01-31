Высший судебный орган ООН — Международный суд сегодня в 16:00 по Бакинскому времени проведет общественные слушания по делу Азербайджана против Армении.

Как сообщает АПА, общественные слушания по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Азербайджан против Армении) пройдут во Дворце мира в Гааге.

На сессии судьей будет председатель суда Джоан Донохью (Joan E. Donoghue).

Слушания будут посвящены обращению Азербайджанской Республики от 3 января 2023 года в связи назначением временных мер в отношении Армении.