Сегодня в Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

В Республике Беларусь началось досрочное голосование на президентских выборах. Со вторника, 4 августа, можно проголосовать тем белорусским избирателям, которые в основной день выборов не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16 до 19 часов. В общей сложности на президентских выборах в Беларуси будут открыты 5767 участков, из них 44 за пределами страны.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Основное внимание в ходе избирательной кампании приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходят многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах. (DW)