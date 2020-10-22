Сегодня в Азербайджане зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, 6 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 47 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 619 человек вылечились, 648 скончались, число активных больных – 6 151.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9457 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1260193 тестов.