Сегодня в Азербайджане зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 825 случаев заражения коронавирусом, 171 человек вылечился, 6 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 47 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 40 619 человек вылечились, 648 скончались, число активных больных – 6 151.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 9457 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период — 1260193 тестов.

| 2020-10-22T15:37:31+04:00 22 октября 2020, 15:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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