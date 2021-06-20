Более 2 тысяч избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении открылись в воскресенье в 08:00 по всей стране. Голосование завершится в 22:00.

Среди участвующих в выборах 25 политических партий и блоков фаворитами, согласно соцопросам, считаются партия «Гражданский договор», лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок «Армения», возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна «Честь имею», и две парламентские оппозиционные партии — «Процветающая Армения», бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии «Армянский национальный конгресс».

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку — 7%. (ТАСС)