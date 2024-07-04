В Великобритании в четверг, 4 июля, проходят выборы в нижнюю палату парламента — Палату общин. Согласно всем опросам, премьер-министру Риши Сунаку и его Консервативной партии грозит сокрушительное поражение. В результате 14-летнему правлению консерваторов в Великобритании придет конец.

Сенсационный успех на выборах опросы предрекают оппозиционной Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, лейбористы могут добиться лучших результатов с 1832 года и получить в Палате общин 431 из 650 мест. Некоторые аналитики прогнозируют, что лейбористы смогут завоевать даже 484 места. К моменту роспуска парламента в конце мая они располагали 202 мандатами.

В то же время присутствие консерваторов в нижней палате сократится до 102 мест. «То, что мы сейчас наблюдаем, еще никогда не происходило в британской политической истории», — констатировал один из экспертов YouGov в интервью телекомпании Sky News.

61-летний Кир Стармер в ходе предвыборной кампании указывал на необходимость перемен. Великобритания не может позволить себе еще пяти лет правления консерваторов, заявлял он, обещая избирателям открыть новую главу в истории страны.

Эксперты с интересом ожидают результатов, которые получат либеральные демократы. Не исключено, что они смогут даже сформировать крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, оттеснив консерваторов. Правопопулистская партия Найджела Фараджа Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство»), по всей видимости, впервые пройдет в Палату общин. (DW)