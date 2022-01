Кардинал Ришелье. Многие знают его исключительно из культового фильма советского периода «Д’Артаньян и три мушкетера». В этом фильме кардинал предстает перед нами исключительно как интриган, злой гений, который думает только о том, как бы уничтожить главного героя – Д’Артаньяна.

Но мало кто знает, что именно по инициативе Ришелье была создана академия, стоящая на страже чистоты французского языка. Согласно решению, должны были составить единый словарь французского языка и затем тщательно наблюдать за его чистотой и правильностью.

Сегодня в эпоху глобализации заимствование инородных слов в родной язык – процесс неизбежный. Как в русском, так и, в данном случае, азербайджанском языке использование иностранных слов — явление обычное.

Начиная с XXI века в языковом обиходе азербайджанцев вполне нормальным является использование иностранных слов, по большей части связанных с современными технологиями. То есть, особых претензий в данном вопросе нет.

Однако, есть и другой нюанс. Азербайджан, который был в составе СССР около 70 лет, где доминирующим языком был русский, до сих пор не может избавиться от пережитков прошлого.

Наверняка, многие (если не все), разговаривая на родном азербайджанском языке, нет-нет, да и употребляют русские словечки. Навскидку можно вспомнить такие слова, как «уже», «давай», «семечка», «вишня». Хотя все вышеупомянутые слова имеют азербайджанский перевод. То ли ностальгия по советским временам, то ли недостаточное знание родного языка, но факт остается фактом. Можно было бы списать на то, что горожане щеголяют знанием русского языка на уровне «семечкА или скамейкА» (этот стереотип все еще жив), если бы не одно но. И в регионах нашей страны местные жители, далекие от грамматики, фонетики и стилистики русского языка, вместо «albalı» предпочитают слово «вишня» с обязательным ударением на последний слог.

Простых граждан понять можно. Им кандидатскую или докторскую работу по лингвистике не защищать. И писать научные работы на эту тему особой надобности нет.

Но вот когда наши ученые мужи, поднаторевшие на филолого-лингвистическом поприще, выкидывают эквилибристические трюки, тут уже пора бить в набат.

Набат азербайджанский, а вот трюки с англо-саксонским уклоном. Все чаще мы употребляем словечки ok, please, thank you вместо родных: «Oldu, buyur, çox sağol». Мы все еще находимся в паутине русских слов-паразитов, а тут на помощь подоспели еще и английские собратья. Кстати, о паутине.

Итак, на днях увидел свет орфографический словарь азербайджанского языка. И все вроде бы ничего, но родной язык потерял паука. Оказалось, что слово «hörümçək» («паук») не удостоилось чести найти свое место в данном словаре.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный азербайджанский журналист Гулу Магеррамлы. По словам Гулу Магеррамлы, азербайджанский «hörümçək» уступил место пауку английского происхождения «спайдеру».

«Если бы два академика (Мохсун Нагышоглу и Иса Хабиббейли) лишь надругались над орфографией азербайджанского языка в «лице паука»– это еще полбеды», — написал он.

Отметим, что, несмотря на то, что “hörümçək” и канул в азербайджанскую реку забвения – Лету, тем не менее, однородные слова остались. К примеру, “hörümçəkkimilər”, “hörümçəyəbənzər”, “hörümçəyəoxşar” (все слова синонимы — «паукообразные») остались в словаре и обструкции не подверглись.

Возникает резонный вопрос: раз нет паука, то, как могут существовать «образные»? После такой эволюции в азербайджанском языке, целесообразнее писать: «спайдерообразные».

Я, конечно не так силен в вопросах филологии, как многомудрейшие академики, но чует мое сердце, что спайдером обогащение азербайджанского языка не ограничится. Не исключено, что завтра мы увидим новые поправки в орфографический словарь.

К примеру, вместо привычного слова «yarasa» («летучая мышь») мы увидим родное нам слово bat. А там можно и к родителям не как, «ana» и «ata», а по-модному: mother and father.

А Газан хана из эпоса «Деде Горгуд» назвать суперменом. Наверное, грандфазе Горгуд задним числом не будет против…