Украинские воины начали использовать для уничтожения противника дальнобойные ракеты британо-французского производства Storm Shadow.

Как сообщает американский канал CNN, применение этого типа ракет подтвердили двое американских чиновников, а также один западный.

«Двое американских чиновников и западный чиновник, знакомые с этим вопросом, сообщили, что украинские силы начали использовать предоставленные Великобританией ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по российским целям», — пишет канал.