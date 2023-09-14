При атаке на судоремонтный завод в оккупированном Севастополе Украина использовала британские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинский и западный источники. Официально эту информацию Киев не подтверждал, однако командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук после атаки написал, что оккупантов «штормит» от ночных взрывов.

Sky News называет удар по заводу «потенциально крупнейшей атакой по российским военно-морским объектам за всю войну». О том, что в Севастополе были применены ракеты Storm Shadow, пишут также газеты The Independent и The Daily Telegraph. При этом последняя в числе прочих ссылается на российский провоенный Telegram-канал «Рыбарь». (DW)

