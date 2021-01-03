Сегодня состоится вторая партия финального матча между Раджабовым и Ароняном

Сегодня на онлайн-турнире «Airthing Masters» c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова пройдет ответный матч финала.

Как передает azerisport.com, соревнование проводится в рамках Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном.Наш гроссмейстер показал пятый результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл Яна Непомнящего (Россия), а в полуфинале огорчил Даниила Дубова (Россия).

В финале Теймур играет с Левоном Ароняном (Армения). В первом матче финала наш гроссмейстер выиграл с общим счетом 2,5:1,5.

Финал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.