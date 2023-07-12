Встреча президента США Джо Байдена с главой Украины Владимиром Зеленским на площадке саммита НАТО в Вильнюсе начнется 12 июля в 15.45 по местному времени (16.45 по бакинскому).

Об этом указывается в распространенном расписании Белого дома, сообщает РИА Новости.

В расписании не указано, насколько продолжительной будет встреча двух президентов. Известно лишь, что следующее мероприятие Байдена запланировано через четыре часа. В 20.45 президент США выступит с речью о поддержке Украины и об ответе Вашингтона и его союзников на глобальные вызовы.