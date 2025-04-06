Главная оппозиционная, а по итогам прошлогодних муниципальных выборов первая, партия Турции (Народно Республиканская Партия — НРП) проведет сегодня внеочередной съезд, поскольку сталкивается с давлением со стороны правительства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после ареста мэра Стамбула.

Съезд рассматривается как попытка защитить себя от возможного вмешательства правительства. Решение принято на фоне расследования предполагаемых нарушений на партийном съезде в ноябре 2023 года, на котором Озгюр Озель сместил давнего лидера Кемаля Кылычдароглу. Главная прокуратура Стамбула расследует заявления о подкупе некоторых делегатов, что вызывает опасения, что назначенный судом попечитель может быть использован для взятия под контроль партии.

Правительство Эрдогана использовало подобную тактику в прошлом, заменяя избранных должностных лиц от оппозиции доверенными лицами под предлогом судебных разбирательств. Лидер НРП Озель представил внеочередной съезд как попытку подтвердить свое лидерство и защитить демократический мандат партии от любого внешнего вмешательства.

Ситуация стала еще более нестабильной в прошлом месяце, когда мэр Стамбула Экрем Имамоглу, главный политический соперник Эрдогана, был взят под стражу. Имамоглу, который победил в Стамбуле в 2019 году и был переизбран в 2024 году, долгое время рассматривался как потенциальный будущий кандидат на пост президента и был официально выдвинут кандидатом в президенты от НРП 23 марта, в день его заключения в тюрьму.

Озель ответил объявлением о еженедельных митингах «Свободу Имамоглу», которые начнутся в эти выходные, с целью протеста против того, что он назвал нападением на демократию. Арест мэра вызвал резкую критику со стороны правозащитных групп и международных наблюдателей, которые обвиняют администрацию Эрдогана в использовании судебной системы для устранения оппонентов.

Народно-республиканская партия (НРП), партия основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, традиционно отстаивала светскость и парламентскую демократию.