Сегодня армянская оппозиция назовет кандидата на пост премьера

Армянская оппозиция назовет своего кандидата на пост премьер-министра страны 3 декабря, сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя партии «Дашнакцутюн» Арцвика Минасяна.
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.
«Завтра… мы объявим о наших действиях и назовем кандидатуру на пост премьер-министра», — цитирует агентство слова Минасяна.
Он напомнил, что хотя в среду был отменен ряд ограничений, связанных с военным положением, но сам правовой режим остается в силе. По мнению представителя «Дашнакцутюн», премьер хочет удержать власть.
Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера — во время военного положения это запрещено.