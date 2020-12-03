Сегодня армянская оппозиция назовет кандидата на пост премьера

Он напомнил, что хотя в среду был отменен ряд ограничений, связанных с военным положением, но сам правовой режим остается в силе. По мнению представителя «Дашнакцутюн», премьер хочет удержать власть.

Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября из-за эскалации конфликта в Карабахе. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера — во время военного положения это запрещено.