Единственным кандидатом на пост премьер-министра Польши может быть только лидер крупнейшего оппозиционного политического объединения «Гражданская коалиция» (ГК) Дональд Туск. Об этом в эфире телеканала Polsat заявил генеральный секретарь ГК Марчин Кервиньский.

«Полагаю, что кандидат на [пост] премьера один, — сказал он. — Без энергии и целеустремленности Дональда Туска перемена в Польше была бы невозможна».

По словам политика, именно Туску президент Польши Анджей Дуда должен доверить формирование нового правительства.

С этим не согласен президент. «Новое правительство Польши должна сформировать получившая большинство голосов на прошедших выборах партия «Право и справедливость» (ПиС)». Об этом заявил Анджей Дуда, представляющий эту же политическую структуру.

«Обычаем в Польше до сих пор было, что победившая партия получала мандат для того, чтобы сформировать правительство. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Это сегодня моя позиция», — сказал глава государства в эфире Польского телевидения.

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов наибольшее число голосов (35,38%) получила правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Объединение «Гражданская коалиция» получило 30,70% голосов, объединение «Третий путь» — 14,40%, партия «Левые» — 8,61%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме (нижняя палата) парламента Польши и претендовать на формирование правительства.

Согласно Конституции Польши, на первом заседании нового состава Сейма, которое должно состояться не позднее 14 ноября, действующее правительство уйдет в отставку. В течение 14 дней после этого президент, проведя консультации с политиками, назначает нового премьера и новый состав его кабинета. В течение последующих 14 дней потенциальный глава правительства произносит программную речь в парламенте и просит депутатов выразить ему доверие. Для утверждения кабмина нужно получить большинство голосов в парламенте. (ТАСС)

