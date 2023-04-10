Приход весны, который предвещает лето, всегда вызывает чувство некоей эйфории. Большинство из нас после тяжелого рабочего года просто мечтают об отпуске, чтобы сбросить с себя весь накопленный за год без хвостика стресс.

Одним словом, весна и лето – это те сезоны, когда можно вздохнуть облегченно и не быть перед кем-то обязанным. Короче говоря, каникулы.

Но вот радость взрослых в данном плане не разделяют школьники и школьницы. Ведь им предстоит сдать выпускные экзамены в школе, а затем еще более усиленно корпеть над учебниками для вступительных экзаменов. А это определенный стресс.

Вообще, экзамен – это триггер, который основательно влияет на психику. И не только ребенка. Есть такая байка про Наполеона.

Ночью его разбудил адьютант, Наполеон спросонья его спрашивает, что случилось, адьютант отвечает война, на что Наполеон спокойно ответил- А Я ДУМАЛ ЭКЗАМЕН.

Однако, судя по всему, в министерстве науки и образования не имеют понятия ни о Наполеоне, ни о детском стрессе.

В министерстве решили, что досуга у выпускников выше крыши. Министерство решило, школа сказала «да».

Тут необходима небольшая ремарка, которая прояснит ситуацию или еще более ее запутает.

В 2023 году выпускные экзамены на базе полного (11-летнего) среднего образования прошли 5 и 12 марта, а на базе общего (9-летнего) среднего образования пройдут – 9, 16 и 30 апреля.

То есть, получается, что ученики 11-х классов, сдавшие выпускные экзамены, вместо того, чтобы не ходить школу, должны снова ее посещать до конца учебного года – до 15 июня.

Создается интересная, и совсем неприятная картина. Школьное руководство вынуждает школьников посещать занятия в школе по всем предметам, по которым сданы выпускные экзамены.

Понятно, что ученики праздно проводят время на бессмысленных уроках. А ведь за это бессмысленное времяпровождение на уроках, можно было позаниматься у репетиторов.

И тут возникает иной вопрос: вопрос приписок далеких 80-ых годов — сегодня в школах пытаются внедрить опыт прошлого.

К сожалению, сегодня ни учителя, ни директора школ не думают о будущем своих учеников. Их интересуют лишь материальные блага, которыми могут обеспечить родители «отличников».

И в то же время не гнушаются легким шантажом: не придешь на урок (совершенно бессмысленный априори – ред.), проблемы с выдачей аттестата не избежать.

Но меня интересует простой, и в то же время сложный вопрос: кто придумал столь изощренную систему подачи знаний нашим школьникам?

В советское время, в период которого пришлось и мне прожить определенный промежуток жизни, была такая известная школьная песенка: «Учат в школе, учат в школе».

В этой детской песенке говорилось о доброте и миролюбии, но наши «сеятели доброго, вечного и разумного», видимо, не учились в школе…