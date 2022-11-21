Футболисты сборной США со счетом 1:1 сыграли вничью с командой Уэльса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в понедельник на стадионе «Ахмед бин Али».

Забитым мячом в составе американской сборной отметился Тимоти Веа (36-я минута), у команды Уэльса отличился Гарет Бэйл (82, с пенальти). Веа является сыном президента Либерии и обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.

Американцы и валлийцы выступают в группе В вместе с англичанами и иранцами, их встреча завершилась победой сборной Англии со счетом 6:2. В следующем туре сборная США встретится с англичанами, валлийцы сыграют с командой Ирана, оба матча состоятся 25 ноября.