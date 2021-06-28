Сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе швейцарской команды забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90). У французов отличились Карим Бензема (57, 59) и Поль Погба (75). В дополнительное время команды не смогли поразить ворота.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. (ТАСС)