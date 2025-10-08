Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» пройдет в Майами. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата Испании (Ла Лиги).

Игра станет первой в истории чемпионатов Испании, проведенной за пределами страны. Матч состоится 20 декабря 2025 года на стадионе Hard Rock.

Ранее Королевская испанская футбольная федерация направила запрос Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении матча между «Барселоной» и «Вильярреалом» в Майами. УЕФА разрешил провести матч вне Испании, но в организации подчеркнули, что «матчи лиги должны проводиться на домашнем поле, в противном случае это лишит возможности посещать игры преданных болельщиков и может привести к искажению результатов соревнований».

В 2018 году компания Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. Данное решение вызвало беспокойство со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), Федерации футбола США и Королевской испанской футбольной федерации, которые выступили против данного мероприятия. Позднее совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.

image
