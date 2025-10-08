В 2018 году компания Relevent Sports попыталась организовать матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной» в Майами, который мог стать первым в испанском первенстве, сыгранным за пределами страны. Данное решение вызвало беспокойство со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), Федерации футбола США и Королевской испанской футбольной федерации, которые выступили против данного мероприятия. Позднее совет ФИФА заблокировал эту инициативу, заявив, что официальные игры национальных чемпионатов должны проводиться на территории соответствующей страны.