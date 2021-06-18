Сборные Англии и Шотландии не смогли выявить победителя, сыграв в нулевую ничью на лондонском стадионе «Уэмбли». Эта игра стала сотой между этими соперниками в официальных турнирах.

В рамках второго тура чемпионата Европы по футболу — 2020 встречались сборные Англии и Шотландии. Сборная Англии владела мячом 60% времени.

Англичане нанесли девять ударов, из которых только один пришелся в створ, а шотландцы 11 раз били по воротам и также попали по воротам лишь один раз.

22 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне англичане сыграют со сборной Чехии, а шотландская команда в этот же день проведет встречу со сборной Хорватии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. (ТАСС)